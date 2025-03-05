Вадим Рабинович: 14-летние парни – на военный учет: новое предложение в Раде вызывает удивление и смех

Стоит ли ставить парней на воинский учет с 14 лет? Каковы последствия от разрешения ТЦК напрямую работать со школами? Следует ли привлекать девушек к работе в ТЦК? В Раде предлагают уже с 14 лет ставить парней на воинский учет, а также позволить ТЦК напрямую работать со школами.
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