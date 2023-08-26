Марк Селби схлестнется с Барри Хокинсом за место в финале на турнире European Masters 2023

Марк Селби обыграл китайца Люй Хаотяня, а его друг Барри Хокинс обыграл Ноппона Саенгхама, после чего пара сыграет в полуфинале на турнире European Masters 2023, сообщает WST Марк Селби (фото: WST) Все новости и результаты European Masters 2023 Турнирные таблицы, результаты European Masters 2023 Квалификация European Masters 2023 Расписание трансляций European Masters 2023 Марку Селби и Барри Хокинсу придется отложить свою дружбу в сторону, поскольку они встретятся в завтрашнем полуфинале турнира European Masters 2023 после того, как выиграли свои четвертьфинальные матчи в Нюрнберге.