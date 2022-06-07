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«Главная цель изменилась»: Кедми объяснил резкую смену риторики Запада по Украине

«Главная цель изменилась»: Кедми объяснил резкую смену риторики Запада по Украине

Военно-политический эксперт, политолог Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил резкую смену риторики по «незалежной», рассказав о смене главной цели Запада по Украине.

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