«Главная цель изменилась»: Кедми объяснил резкую смену риторики Запада по Украине

Военно-политический эксперт, политолог Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил резкую смену риторики по «незалежной», рассказав о смене главной цели Запада по Украине.
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