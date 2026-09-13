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Пожар на предприятии, жертвы, состояние пострадавших: что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск

Пожар на предприятии, жертвы, состояние пострадавших: что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск

Ранним утром 13 сентября Республика Татарстан подверглась атаке беспилотников ВСУ. В результате случившегося оказались повреждены гражданские и промышленные объекты.

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