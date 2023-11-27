Одна из первостепенных задач для сельчан Могилевщины в эти дни - подъем зяби, некоторые работу уже завершили.

По 200 гектаров в деньСделать все желательно вовремя, позже эффективность вспашки снизитсяПо словам начальника отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Лилии Гулинской, плановое задание по подъему зяби выполнено на 67 процентов: зябь поднята на 147,7 тысячи гектаров, остается свыше 74 тысяч.