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"Встали и пошли голосовать": как Россия ответила на давление Запада

"Встали и пошли голосовать": как Россия ответила на давление Запада

РИА Новости/Кирилл Зыков В ЦИК, подводя итоги, заявили, что, несмотря на все попытки помешать, выборы признаны состоявшимися, причем нарушений как таковых зафиксировано рекордно мало.

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