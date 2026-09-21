"Встали и пошли голосовать": как Россия ответила на давление Запада

РИА Новости/Кирилл Зыков В ЦИК, подводя итоги, заявили, что, несмотря на все попытки помешать, выборы признаны состоявшимися, причем нарушений как таковых зафиксировано рекордно мало.
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