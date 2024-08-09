Кадеты из Молжаниновского отпраздновали День ВДВ на аэродроме

В начале августа кадеты-юнармейцы Отряда Юнармии «Бесстрашные» Школы Перспектива вместе со своим наставником Константином Блюдовым провели на аэродроме Волосово, где, как уточнили в администрации школы, широко и масштабно отпраздновали День Воздушно-десантных войск.