Кадеты из Молжаниновского отпраздновали День ВДВ на аэродроме

В начале августа кадеты-юнармейцы Отряда Юнармии «Бесстрашные» Школы Перспектива вместе со своим наставником Константином Блюдовым провели на аэродроме Волосово, где, как уточнили в администрации школы, широко и масштабно отпраздновали День Воздушно-десантных войск.
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