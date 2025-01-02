Голикова и Силуанов исполнили мечты детей на акции «Елка желаний»

В рамках программы «Елка желаний» вице-премьер Татьяна Голикова подарила скрипку 12-летней Кристине из Воронежской области, а министр финансов Антон Силуанов вручил ударную установку 8-летнему Артему из Оренбургской области.
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