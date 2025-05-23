Миршаймер: у Трампа остались только два пути урегулирования на Украины

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что у президента США Дональда Трампа есть всего два варианта решения украинского конфликта после его разговора с Владимиром Путиным.
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