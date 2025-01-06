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В Совбезе ответили на слова Зеленского о презрении к российскому народу

В Совбезе ответили на слова Зеленского о презрении к российскому народу

REUTERS/Johanna Geron Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года, нарушил правила политкорректности.

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Комментарии
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Eduard
Пусть на себя и свой народ посмотрит.У нас-то нет войны!
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