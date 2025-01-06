REUTERS/Johanna Geron Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года, нарушил правила политкорректности.
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