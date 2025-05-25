Стало известно о попытках ВСУ штурмовать российские позиции в Сумской области

В Сумской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно пытаются штурмом взять российские позиции рядом с населенным пунктом Рыжевка, однако у них ничего не получается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии