Праздничная кухня: порционный салат из манго, авокадо и креветок

Символ наступающего года – Дракон любит все яркое и насыщенное – как внешне, так и на вкус. Салат из манго, авокадо и креветок порадует гостей не только незабываемым вкусом, но и оригинальной порционной подачей – каждый гость получает свою "лодочку" с салатом.
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