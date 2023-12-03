Праздничная кухня: порционный салат из манго, авокадо и креветок

Символ наступающего года – Дракон любит все яркое и насыщенное – как внешне, так и на вкус. Салат из манго, авокадо и креветок порадует гостей не только незабываемым вкусом, но и оригинальной порционной подачей – каждый гость получает свою "лодочку" с салатом.