Великобритания начала поставки артиллерийских стволов на Украину

Великобритания начала поставки 105- и 155-миллиметровых стволов для артиллерии на Украину в рамках контракта на 61 млн фунтов стерлингов (более 82 млн долларов), сообщило в среду британское министерство обороны.
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