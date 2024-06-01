Дело против сотрудников «Крокуса»

«Ъ»: против сотрудников «Крокуса» возбудили дело из-за закрытых пожарных дверей Спустя два дня после теракта в «Крокусе» СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако фигуранты не разглашались.