Дело против сотрудников «Крокуса»

«Ъ»: против сотрудников «Крокуса» возбудили дело из-за закрытых пожарных дверей Спустя два дня после теракта в «Крокусе» СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако фигуранты не разглашались.
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