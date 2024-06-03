III Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей пройдет в Семенове

14 – 15 июня представители органов власти Нижегородской области и Гродненской области Республики Беларусь встретятся в третий раз на Съезде малых городов для обсуждения новых возможностей развития нижегородских и белорусских малых поселений.
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