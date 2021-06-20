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Украинского офицера высмеяли после унижения перед послом Великобритании

Украинского офицера высмеяли после унижения перед послом Великобритании

По мнению пользователей, поклон перед дипломатами в древние времена означал, что ему отдают ключи от города.

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Семен Борисов
Им всё равно перед каким хозяином преклонять колено или голову!Украина никогда не была самостоятельной и всё время зависела от кого-нибудь,так что ничего удивительного!
Иван Семенов
Предатель! Предал славянское братство, стал на сторону извечных врагов славян - англосаксов. Собака бандеровская! Собаке собачья смерть.

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