Украинского офицера высмеяли после унижения перед послом Великобритании

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаУкраинского офицера высмеяли после унижения перед послом ВеликобританииПо мнению пользователей, поклон перед дипломатами в древние времена означал, что ему отдают ключи от города.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСемен БорисовИм всё равно перед каким хозяином преклонять колено или голову!Украина никогда не была самостоятельной и всё время зависела от кого-нибудь,так что ничего удивительного!ИСИван СеменовПредатель! Предал славянское братство, стал на сторону извечных врагов славян - англосаксов. Собака бандеровская! Собаке собачья смерть.Комментировать
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