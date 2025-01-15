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Царьград

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Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария подвергся нападению в Батуми

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария подвергся нападению в Батуми

Георгий Гахария, экс-премьер Грузии, был госпитализирован после нападения в Батуми. Среди нападавших предположительно депутаты из партии «Грузинская мечта».

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Комментарии
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Eduard
А теперь он примкнул к оппозиции,что бы опять к власти ближе быть!
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21 час.

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