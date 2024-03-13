Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает значительно снизить явку на президентских выборах в России.
СВР: Байден планирует сорвать выборы президента в РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
реванш
А где супер агенты ФСБ и прочих служб?
Ответить
10 час.
лл
лина любимцева
Это пусть в США люди не идут голосовать за этого придурка Бидона.
Ответить
10 час.
НП
Наталья Павлова
Ага, в США уже усомнились в его психическом здоровье, а тут прямо-таки по Задорнову получается: психических отклонений не обнаружено - просто дурак!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии