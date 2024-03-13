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СВР: Байден планирует сорвать выборы президента в РФ

СВР: Байден планирует сорвать выборы президента в РФ

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает значительно снизить явку на президентских выборах в России.

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Комментарии
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реванш
А где супер агенты ФСБ и прочих служб?
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10 час.
лл
лина любимцева
Это пусть в США люди не идут голосовать за этого придурка Бидона.
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10 час.
НП
Наталья Павлова
Ага, в США уже усомнились в его психическом здоровье, а тут прямо-таки по Задорнову получается: психических отклонений не обнаружено - просто дурак!
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9 час.

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