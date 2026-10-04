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Мировое обозрение

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Партия премьера Латвии лидирует на выборах в Сейм

Партия премьера Латвии лидирует на выборах в Сейм

Главное в тезисах: Лидерство премьера: «Объединённый список» Андриса Кулбергса набирает 31,273% после обработки первых протоколов ЦИК.

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