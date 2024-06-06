Медвежий угол
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Медвежий угол

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Литовцы рисуют на товарных вагонах знак Z, чтобы они не доехали до России

Литовцы рисуют на товарных вагонах знак Z, чтобы они не доехали до России

В Литве что ни день, то лишний повод заявить о том, что Россия злодейка и специально провоцирует на ответные действия.

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Комментарии
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Владимир Аверков
в суды арбитражные надо подавать и выставлять миллиардные убытки(никто ж не знает,что в вагонах было-уголь или жемчуга)...состояние вагонов проходит техконтроль на границе той и другой стороной...поэтому претензии недоприбалтов-просто смешны...
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