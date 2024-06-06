В Литве что ни день, то лишний повод заявить о том, что Россия злодейка и специально провоцирует на ответные действия.
Литовцы рисуют на товарных вагонах знак Z, чтобы они не доехали до России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Аверков
в суды арбитражные надо подавать и выставлять миллиардные убытки(никто ж не знает,что в вагонах было-уголь или жемчуга)...состояние вагонов проходит техконтроль на границе той и другой стороной...поэтому претензии недоприбалтов-просто смешны...
Ответить
11 час.
НП
Наталья Павлова
Где щепу то будете брать? На западе... А там-то она откуда возьмётся? Они испытывают терпение России или очень им хочется, чтобы Россия их оккупировала, потому что хотят кушать да ещё в тепле и при свете.
Ответить
9 час.
Владислав Владислав
Дебилы эстонские
Ответить
8 час.
Свежие комментарии