Литовцы рисуют на товарных вагонах знак Z, чтобы они не доехали до России

в суды арбитражные надо подавать и выставлять миллиардные убытки(никто ж не знает,что в вагонах было-уголь или жемчуга)...состояние вагонов проходит техконтроль на границе той и другой стороной...поэтому претензии недоприбалтов-просто смешны...

НП

Наталья Павлова

Где щепу то будете брать? На западе... А там-то она откуда возьмётся? Они испытывают терпение России или очень им хочется, чтобы Россия их оккупировала, потому что хотят кушать да ещё в тепле и при свете.