Павел Табаков сыграл свадьбу с директором (видео)

Актер Павел Табаков и Ксения Ермоленко официально оформили свои отношения после пяти лет романа. Пара сыграла свадьбу, подробности которой пока держит в секрете, но поделилась с подписчиками трогательными кадрами из ЗАГСа.
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