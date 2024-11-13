Ребята в пластиковых тапках кошмарят вялого гегемона по полной

Военный представитель хуситов Яхья Сариа - заявил об ударе ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море и двум эсминцам США в Красном море.
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