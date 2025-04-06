Сафонов оценил победу ПСЖ в чемпионате Франции

Российский вратарь Матвей Сафонов в своем Telegram-канале оценил победу ПСЖ в чемпионате Франции. Сафонов назвал этот день большим и классным для своей карьеры, но признался, что его не переполняют эмоции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии