Более 170 школьников Поморья посетили ведущие предприятия региона

В Архангельской области подвели итоги регионального этапа Всероссийской профориентационной недели.С 1 по 11 октября более 170 девятиклассников из Архангельска, Новодвинска и Котласа побывали на экскурсиях в компаниях «Газпром газораспределение Архангельск», «Россети Северо-Запад», на Архангельском ЦБК, Лесозаводе №25 и других предприятиях.