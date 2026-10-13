Более 170 школьников Поморья посетили ведущие предприятия региона

В Архангельской области подвели итоги регионального этапа Всероссийской профориентационной недели.С 1 по 11 октября более 170 девятиклассников из Архангельска, Новодвинска и Котласа побывали на экскурсиях в компаниях «Газпром газораспределение Архангельск», «Россети Северо-Запад», на Архангельском ЦБК, Лесозаводе №25 и других предприятиях.
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