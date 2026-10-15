Сети 5G работают уже в 27 российских городах, это рост на 69% с момента первого этапа запуска. МТС лидирует с покрытием в 21 городе, у «Мегафона» и «Билайна» — по 11, у Т2 — в семи.
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