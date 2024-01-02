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В Петербурге изменили прожиточный минимум

В Петербурге изменили прожиточный минимум

Власти Петербурга увеличили прожиточный минимум на 9,5%. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Глава города Александр Беглов подписал документ, который предполагает, что величина прожиточного минимума увеличивается до 16 535 рублей, что на 1441 рубль (или 9,5%) больше по сравнению с 2023 годом.

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