Минобороны России рассказало про украинскую систему подземных сооружений «Бастион», которую вскрыли и уничтожили под Добропольем наши морпехи.
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