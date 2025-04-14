«Это очень хлебное место»: Башкирия гадает, за что задержали начальника УФСИН генерала Дзюбу

Следственный комитет и ФСБ расследуют громкое дело Герман Галкин Фото: URA.RU/TASS Задержание в главы УФСИН Башкирии Владислава Дзюбы 9 апреля за сбор денег с подчиненных и проведение обысков — об этом сообщил Следственный комитет России — стало шоком для республики.