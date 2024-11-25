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Рогов: российские силы зачищают Елизаветовку к югу от Курахова

Рогов: российские силы зачищают Елизаветовку к югу от Курахова

Российские военнослужащие зачищают от украинских сил населенный пункт Елизаветовка. Подробности в беседе с ТАСС озвучил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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