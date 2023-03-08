Нидерландская компания Gasunie решила списать свою долю в «Северном потоке» после терактов

Руководство нидерландской компании Gasunie списало всю свою долю в газопроводе «Северный поток». Соответствующее решение было принято из-за сентябрьских диверсий на российском объекте, передало издание RT со ссылкой на пресс-релиз предприятия.
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