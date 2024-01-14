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Калуга-поиск

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15 января сразу несколько микрорайонов Калуги останутся без воды

15 января сразу несколько микрорайонов Калуги останутся без воды

В понедельник в Калуге сразу несколько районов останутся без воды, напомнили в Горуправе. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ в Турынино 15 января с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам: ул.

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