"Короткое замыкание" американской демократии. Маразм Байдена уничтожил США

После первых дебатов с Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня на CNN, некоторые конгрессмены от Демократической партии и аналитики открыто признают, что Байден явно не может баллотироваться на пост президента.
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