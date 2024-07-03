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"Короткое замыкание" американской демократии. Маразм Байдена уничтожил США

"Короткое замыкание" американской демократии. Маразм Байдена уничтожил США

После первых дебатов с Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня на CNN, некоторые конгрессмены от Демократической партии и аналитики открыто признают, что Байден явно не может баллотироваться на пост президента.

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