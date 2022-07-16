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Кубок Казахстана по футболу. Группа В, 2-й тур. «Кызыл-Жар» против «Кайсара»

Кубок Казахстана по футболу. Группа В, 2-й тур. «Кызыл-Жар» против «Кайсара»

«Кызыл-Жар» сыграет против «Кайсара» во 2-м туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу. Начало матча в 18:00 по времени Нур-Султана.

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