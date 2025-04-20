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Трамп начинает понимать, что Иран – это проблема для США без решения

Трамп начинает понимать, что Иран – это проблема для США без решения

Для Стивена Уиткоффа, превратившегося из советника президента Дональда Трампа в «представителя по всем вопросам» одновременно, переговоры с Ираном становятся пятном на карьере.

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