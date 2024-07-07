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Царьград

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В Иране на выборах президента выиграл реформист: Что это значит для Армении

В Иране на выборах президента выиграл реформист: Что это значит для Армении

Пезешкиан победил на выборах, набрав более 16 миллионов голосовВ Иране по итогам второго тура выборов стало известно имя нового президента.

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