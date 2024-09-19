Автобус сбил пожилую женщину на набережной в центре Москвы

На Фрунзенской набережной в Москве автобус сбил пожилую женщину, сообщает РЕН ТВ. Согласно словам источника, пенсионерка переходила проезжую часть в неразрешенном месте и оказалась под колесами общественного транспорта.
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