Урегулирование на Украине, встреча с Путиным: что Трамп сказал журналистам

Президент США Дональд Трамп пообщался с журналистами в Белом доме в привычном блиц-режиме. Встреча с прессой состоялась уже после телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому большинство вопросов, на которые он ответил, касались планов по разрешению ситуации на Украине.
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