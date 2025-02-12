Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    О! Первая рота захватчиков завезена.Американский само...
  • Svetlana Kuzmina
    Если ЕС и Украина не будут выполнять соглашения, то станут изгоями и посмотрим, как это им понравиться. Хотите утонут...Каллас: соглашени...
  • Eduard
    Совсем уже с этой Украиной обнаглели,не знают как её нам втюхать с уголовщиной!В Пентагоне ответ...

Урегулирование на Украине, встреча с Путиным: что Трамп сказал журналистам

Урегулирование на Украине, встреча с Путиным: что Трамп сказал журналистам

Президент США Дональд Трамп пообщался с журналистами в Белом доме в привычном блиц-режиме. Встреча с прессой состоялась уже после телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому большинство вопросов, на которые он ответил, касались планов по разрешению ситуации на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх