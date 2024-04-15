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Рубль теряет позиции в пределах 0,2 процента к основным валютным парам

Рубль теряет позиции в пределах 0,2 процента к основным валютным парам

На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 93,60 рублей за доллар.На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 93,60 рублей за доллар, 99,82 рублей за валютную пару EUR/RUB и 12,89 рублей за валютную пару CNY/RUB.

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