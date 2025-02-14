В Крыму назвали самую частую причину аварий с участием фур

В Крыму аварии с участием фур чаще всего происходят из-за усталости водителей. Об этом говорит статистика ДТП, произошедших с участием грузовиков в Крыму в прошлом году и январе 2025 года, сообщил в эфире «Радио Крым» начальник отделения технического надзора управления Госавтоинспекции МВД по Крыму, подполковник полиции Игорь Головко.