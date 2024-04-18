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Закон, порядок, государство

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Расчет «Бук-М2» группировки войск «Центр» отразил воздушную атаку ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет «Бук-М2» группировки войск «Центр» отразил воздушную атаку ВСУ на Авдеевском направлении

В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства военнослужащими были обнаружены и захвачены движущиеся цели в направлении охраняемого объекта.

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