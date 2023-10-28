Запад, как цивилизационный конструкт уверенно, без капли достоинства, умирает. Мы видим, как он с сумасшедшей энергией рушит — взрывает базовые основы своего существования.
Запад. Сумерки интеллекта…
Комментарии
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Sobering
Когда надо, то включаете и путешествуете. Он только на браузеры все действует, а не на весь комп. Для смарта Псифон если, то там регулируется на конкретные приложения или на все или на браузеры.
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10 час.
S
Sobering
прямое Российское телевидение, хотя бы на смарте - через приложение Лайм HD TV.
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10 час.
Natalija Osminina
Да после запрета ВПН почему-то стало возможным всё видеть и без ВПН.
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10 час.
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