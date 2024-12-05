Экс-офицер США: Блинкен поддерживает войну, а не мир

ВАШИНГТОН, 5 декабря, ФедералПресс. Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что госсекретарь США Энтони Блинкен заинтересован исключительно в продолжении боевых действий на Украине.
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