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Картошка со своего огорода: либо дорого, либо никак

Картошка со своего огорода: либо дорого, либо никак

Виктория Павлова В советское время ЦК КПСС решили ликвидировать проблему обеспечения трудящихся продовольствием силами самих же трудящихся, и в 1960 году стартовала программа по массовой раздаче земельных участков площадью в 600 квадратных метров.

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