Диетолог назвала пиво самым токсичным алкогольным напитком

Оно провоцирует воспаление, задержку жидкости и может привести к диабету второго типа Диетолог Андреа Уризар заявила, что пиво — наиболее токсичный среди алкогольных напитков, и перечислила риски для здоровья, связанные с его употреблением.
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