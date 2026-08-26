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Диетолог назвала пиво самым токсичным алкогольным напитком

Диетолог назвала пиво самым токсичным алкогольным напитком

Оно провоцирует воспаление, задержку жидкости и может привести к диабету второго типа Диетолог Андреа Уризар заявила, что пиво — наиболее токсичный среди алкогольных напитков, и перечислила риски для здоровья, связанные с его употреблением.

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