Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы показала фото в бикини

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Победительница Уимблдона-2022 теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).