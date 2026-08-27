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Рязанские новости

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В Рязани продолжается суд над бывшим губернатором Любимовым

В Рязани продолжается суд над бывшим губернатором Любимовым

Следующее заседание по делу Любимова пройдет 3 сентября, на нем допросят свидетелей.27 августа в Советском районном суде Рязани прошло очередное заседание по уголовному делу бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова.

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