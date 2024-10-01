Осужденному за покушение на писателя Прилепина откажут в направлении на СВО

Гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), получивший пожизненный срок за покушение на писателя Захара Прилепина, не сможет получить освобождение от уголовной ответственности и уйти на специальную военную операцию (СВО).
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