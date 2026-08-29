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Киркоров не узнал себя на фото, приняв за Тимати

Киркоров не узнал себя на фото, приняв за Тимати

Играя в профориентационную угадайку Филипп Киркоров принял себя на сгенерированных нейросетью фото за Тимати и выбрал работу пожарным.

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