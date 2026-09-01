Татарстанда муниципаль торак контроле бетерелде

Татарстанда 1 сентябрьдән муниципаль торак контроле бетерелә. Бу хакта «Закон үз көченә керде» рубрикасында Татарстан Дәүләт Советының матбугат хезмәте хәбәр итә.
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