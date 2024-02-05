В Казахстане призывают бойкотировать концерты Владимира Преснякова

Национал-патриоты Казахстана требуют запретить выступления Преснякова за поддержку СВО.В Казахстане национал-патриоты хотят помешать состояться концертам эстрадного российского певца Владимира Преснякова.
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